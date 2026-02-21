Ξαφνικό πρόβλημα με δύο εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Η βασική αιτία που έχει προκαλέσει ανησυχία είναι η απενεργοποίηση των παλαιότερων δικτύων, πάνω στα οποία βασίστηκαν τα ενσωματωμένα συστήματα έκτακτης ανάγκης όπως το eCall στις περισσότερες σύγχρονες αυτοκινήσεις. Όταν αυτές οι υποδομές δικτύου δεν είναι πλέον διαθέσιμες, τα οχήματα που δεν έχουν αναβαθμισμένο εξοπλισμό δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αυτόματα με τις υπηρεσίες διάσωσης μετά από σοβαρό ατύχημα, αφήνοντας τους οδηγούς ουσιαστικά χωρίς τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης των αρχών...