Ξαφνικό πρόβλημα με δύο εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ελλάδα
Η τεχνολογική εξέλιξη προσπερνάει τον παλαιότερο στόλο οχημάτων στην Ευρώπη με σχεδόν 2.000.000 αυτοκίνητα στην Ελλάδα να αντιμετωπίζουν ξαφνικό πρόβλημα. Τι συμβαίνει ακριβώς και τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες τους…
Η βασική αιτία που έχει προκαλέσει ανησυχία είναι η απενεργοποίηση των παλαιότερων δικτύων κινητής τηλεφωνίας 2G και 3G, πάνω στα οποία βασίστηκαν τα ενσωματωμένα συστήματα έκτακτης ανάγκης όπως το eCall στις περισσότερες σύγχρονες αυτοκινήσεις. Όταν αυτές οι υποδομές δικτύου δεν είναι πλέον διαθέσιμες, τα οχήματα που δεν έχουν αναβαθμισμένο εξοπλισμό δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αυτόματα με τις υπηρεσίες διάσωσης μετά από σοβαρό ατύχημα, αφήνοντας τους οδηγούς ουσιαστικά χωρίς τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης των αρχών...
