Η BYD ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα
Η BYD ετοιμάζει μια νέα μπράντα επιδόσεων για τα ηλεκτρικά της μοντέλα, με στόχο να προσφέρει τεχνολογία αιχμής και σπορ χαρακτήρα, βάζοντας στο μικροσκόπιο premium σειρές όπως τις BMW M και Hyundai N.
Η BYD, ο γίγαντας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα, φαίνεται αποφασισμένη να εισέλθει στην κατηγορία των σπορ ηλεκτρικών με ένα νέο performance τμήμα.
