Ιδού τι έγραψαν οι κάμερες των λεωφορείων
Χιλιάδες παραβάσεις σε λεωφορειολωρίδες βασικών οδικών αξόνων της Αθήνας έχουν καταγραφεί από το πιλοτικό σύστημα καμερών που λειτουργεί σε δέκα λεωφορεία της ΟΣΥ, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πλέον εγκρίνει και τη λειτουργία σταθερών καμερών σε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν στην Καθημερινή, κατά τον Ιανουάριο του 2026 οι κινητές κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε 10 λεωφορεία κατέγραψαν συνολικά 1.961 παραβάσεις για παράνομη χρήση των λεωφορειολωρίδων. Από αυτές, 1.721 (87,67%) αφορούσαν παράνομη είσοδο οχημάτων στις λωρίδες και 240 (12,24%) παράνομη στάθμευση εντός αυτών. Η πιο παραβατική λεωφόρος ήταν η Αλεξάνδρας με 638 περιστατικά, ακολουθούμενη από την Πατησίων με 311, τη Βασιλίσσης Σοφίας με 251, και τη Μεσογείων με 215 καταγεγραμμένες παραβάσεις.
Στην πλειονότητά τους οι παραβάτες ήταν οδηγοί Ι.Χ. οχημάτων, με 1.884 καταγεγραμμένους οδηγούς (96,07% του συνόλου), ενώ ελάχιστες περιπτώσεις αφορούσαν μοτοσικλετιστές...
