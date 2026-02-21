Δοκιμάζουμε το υβριδικό Opel Grandland - Πόσο κοστίζει στην Ελλαδα;
Δοκιμάζουμε το υβριδικό Opel Grandland - Πόσο κοστίζει στην Ελλαδα;
Αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες δεν είναι απλώς το καινούργιο Grandland ή το νέο πρόσωπο της Opel. Είναι η επί τοις ουσίας υλοποίηση της νέας εποχής για την εταιρεία.
Μια νέα εποχή η οποία συνεχίζει να είναι αποτέλεσμα σύνθεσης, αλλά με σαφή ταυτότητα. Αυτή τη φορά η Opel επωφελείται από τη συνύπαρξή της στον Όμιλο Stellantis και σε ό,τι αυτός μπορεί να της συνεισφέρει.
