Δοκιμάζουμε το υβριδικό Opel Grandland - Πόσο κοστίζει στην Ελλαδα;

Αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες δεν είναι απλώς το καινούργιο Grandland ή το νέο πρόσωπο της Opel. Είναι η επί τοις ουσίας υλοποίηση της νέας εποχής για την εταιρεία.

