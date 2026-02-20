Αυτό το Golf δεν το έχετε ξαναδεί
Μπορεί να μην το είδαμε ποτέ ως μοντέλο παραγωγής όμως η VW είχε κατασκευάσει πριν κάποια χρόνια μια φουτουριστική roadster εκδοχή του Golf με εντυπωσιακές προδιαγραφές και έμπνευση από τον ψηφιακό κόσμο.
Γυρνώντας πίσω στο 2014, η Volkswagen είχε παρουσιάσει το Golf GTI Roadster, ως ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο που θολώνει τα όρια μεταξύ του ψηφιακού και του πραγματικού κόσμου.
