Αυτό το Golf δεν το έχετε ξαναδεί
NEWSAUTO.GR

Αυτό το Golf δεν το έχετε ξαναδεί

Μπορεί να μην το είδαμε ποτέ ως μοντέλο παραγωγής όμως η VW είχε κατασκευάσει πριν κάποια χρόνια μια φουτουριστική roadster εκδοχή του Golf με εντυπωσιακές προδιαγραφές και έμπνευση από τον ψηφιακό κόσμο.

Αυτό το Golf δεν το έχετε ξαναδεί
UPD:
Γυρνώντας πίσω στο 2014, η Volkswagen είχε παρουσιάσει το Golf GTI Roadster, ως ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο που θολώνει τα όρια μεταξύ του ψηφιακού και του πραγματικού κόσμου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης