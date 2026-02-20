Nissan Juke Hybrid: Σχεδιαστική υπέρβαση, υβριδική πρωτοπορία (+video)
Nissan Juke Hybrid: Σχεδιαστική υπέρβαση, υβριδική πρωτοπορία (+video)
Το Nissan Juke ήταν και παραμένει ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο. Και στη νέα full hybrid εκδοχή του είναι ό,τι πιο εξελιγμένο τεχνολογικά έχει να προσφέρει η κατηγορία των compact SUV. Και σε τιμή-έκπληξη για την ελληνική αγορά.
Από τότε που ο άνθρωπος άφησε τα χαλινάρια των αλόγων και έπιασε το τιμόνι των μηχανικών ίππων, έγινε αμέσως ξεκάθαρο ότι υπάρχουν δύο τύποι αυτοκινήτων: Αυτά που δημιουργούν το καινούργιο και φέρνουν τις νέες τάσεις και εκείνα που απλά ακολουθούν.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα