Οδικά έργα-μαμούθ στην Αττική

Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο της Αττικής, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με την οδική ασφάλεια και τη μείωση του κυκλοφοριακού στο επίκεντρο.

Η Περιφέρεια Αττικής θέτει σε εφαρμογή ένα πολυετές σχέδιο εκσυγχρονισμού των βασικών οδικών αξόνων του Λεκανοπεδίου, με ετήσιες επενδύσεις που θα ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ έως το 2028. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, στόχος είναι ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό δίκτυο για οδηγούς και μετακινήσεις σε μία από τις πιο επιβαρυμένες κυκλοφοριακά περιοχές της Ευρώπης.

