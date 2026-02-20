Αυτό είναι το ανανεωμένο BYD Seal

Ενώ το 2024 μας συστήθηκε «ταπεινά», λανσάροντας μόνο τα Atto 3 και Seal στην ελληνική αγορά, το 2026 βρίσκει την BYD Auto με μία από τις πληρέστερες γκάμες εξηλεκτρισμένων και ηλεκτρικών μοντέλων.