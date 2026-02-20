Λουκέτο σε μεγάλη εταιρεία μετά από 27 χρόνια

Η απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας της StopTech, μιας από τις πιο γνωστές εταιρείες στον κόσμο των υψηλών επιδόσεων φρένων, αποτελεί ένα από τα πιο βαριά χτυπήματα που έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια οι aftermarket αυτοκινητιστικές μάρκες. Η εταιρεία, που είχε καθιερωθεί εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες ως σταθερή επιλογή τόσο για καθημερινά αυτοκίνητα με υψηλότερες απαιτήσεις όσο και για αγωνιστικές εφαρμογές, ανακοίνωσε την άμεση διακοπή παραγωγής και πώλησης προϊόντων, βυθίζοντας σε αβεβαιότητα χιλιάδες πελάτες και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.

Η κατάρρευση της StopTech δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός αλλά μέρος της ευρύτερης κρίσης που πλήττει τον όμιλο First Brands Group, τον οποίο η εταιρεία ανήκε. Η First Brands, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων παγκοσμίως, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς προστασίας από πιστωτές σύμφωνα με τον νόμο Chapter 11 στο Τέξας το 2025, μετά από συσσώρευση δισεκατομμυρίων δολαρίων χρέους και αδυναμία αναχρηματοδότησης. Η διαδικασία αυτή επηρέασε άμεσα και άλλες ιστορικές μάρκες στον χώρο των φρένων, όπως η Centric και η Raybestos, οι οποίες επίσης σταματούν την παραγωγή τους στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης.

