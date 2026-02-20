Volkswagen T-Roc: Το απόλυτο best-seller ακόμα καλύτερο - Τιμές

Ισχύει για τα πιο σημαντικά, τα πιο καταξιωμένα πράγματα και καταστάσεις στον κόσμο. Και προφανώς ισχύει και για το Volkswagen T-Roc: «επιτυχία δεν είναι να φτάσεις στην κορυφή, αλλά να παραμείνεις εκεί». Για την Volkswagen αυτή η φράση θα έλεγε κανείς ότι αποτελεί μία «γενετική» εντολή, μια εγγραφή στο DNA της μάρκας σε πολλά από τα εμβληματικά της μοντέλα που έχουν σημαδέψει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Και το ίδιο ισχύει και για το T-Roc, ένα αυτοκίνητο που η ιστορία του είναι ταυτόχρονα και η ιστορία των compact SUV στην Ευρώπη.

Η διαδρομή του ήταν εξ αρχής στρωμένη με βιομηχανική αριστεία και μεγάλες επιτυχίες. Και δικαίως. Από το 2017 μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια μονάδες παραγωγής, κατασκευάζεται στην Πάλμελα της Πορτογαλίας και -μεταξύ άλλων διακρίσεων και milestones- το 2025 βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων της Ευρώπης.

Σε μια κατηγορία που είναι η πιο εμπορική και αναγνωρίσιμη της ηπείρου -τα compact SUV- το T-Roc είναι ένα αυτοκίνητο που συνεπήρε τους Ευρωπαίους αγοραστές, όντας παράλληλα ο βασικός πυλώνας της Volkswagen και ζωτικό κομμάτι της εμπορικής της στρατηγικής.

