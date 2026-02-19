Ο σχεδιαστής του iPhone ετοιμάζει την πιο ριζοσπαστική Ferrari
Ο σχεδιαστής του iPhone ετοιμάζει την πιο ριζοσπαστική Ferrari
Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari αποκαλύπτεται τον Μάιο και υπόσχεται design που σπάει κανόνες, με τον Jony Ive να παραδέχεται ότι ανυπομονεί αλλά και… αγχώνεται για την αντίδραση του κοινού.
Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari πλησιάζει στην επίσημη αποκάλυψή της και ήδη δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες.
