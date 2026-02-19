Ποιος εκπροσωπεί πραγματικά τους οδηγούς ταξί; Οι μαντράδες ή η κοινωνία;

Ο συνδικαλιστής Θύμιος Λυμπερόπουλος εκφράζει διαχρονικά μια σκληρή, συγκρουσιακή γραμμή. Μια γραμμή που βασίζεται στην ένταση, στη ρητορική σύγκρουσης και στη λογική «ή όλα ή τίποτα». Αυτό το μοντέλο όμως γεννήθηκε σε μια άλλη Ελλάδα. Σε μια περίοδο κλειστών αγορών, περιορισμένου ανταγωνισμού και πρώην κρατικής προστασίας, άλλων εποχών. Σήμερα η αγορά των μεταφορών είναι ανοιχτή, ψηφιακή και διεθνής. Οι πολίτες συγκρίνουν υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο. Οι απαιτήσεις είναι άλλες.

Το πρόβλημα δεν είναι η διεκδίκηση. Είναι η κατεύθυνση. Όταν η συζήτηση εγκλωβίζεται σε αναχρονιστικές λογικές, όταν το βασικό αφήγημα γίνεται η διατήρηση προνομίων αντί της αναβάθμισης του κλάδου, τότε δημιουργείται η αίσθηση ότι εξυπηρετούνται κυρίως τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων – εκείνων που επένδυσαν σε παλιά οχήματα και θέλουν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους όσο το δυνατόν περισσότερο για τους δικούς τους κερδοσκοπικούς λόγους.

Η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει δώσει τόσο μεγάλη «παράταση ζωής» στα ταξί. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ισχύει η υποχρεωτική ανανέωση στόλου ανά συγκεκριμένα χρόνια. Υπάρχουν αυστηρά όρια ηλικίας οχήματος. Υπάρχουν προδιαγραφές ρύπων και ασφάλειας που δεν επιδέχονται διαπραγμάτευση. Εκεί το ταξί αντιμετωπίζεται ως δημόσια υπηρεσία υψηλών προδιαγραφών. Εδώ, συχνά, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το πώς θα διατηρηθούν αυτοκίνητα δεκαπενταετίας και εικοσαετίας στους δρόμους μας.

Κανείς δεν αγνοεί το κόστος. Η ακρίβεια πιέζει. Τα καινούργια αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά. Η μετάβαση δεν είναι εύκολη. Όμως η απάντηση δεν μπορεί να είναι η μόνιμη παράταση του παλιού. Ο κλάδος των ταξί έχει κοινωνική χρησιμότητα. Είναι απαραίτητος για ηλικιωμένους, για τουρίστες, για ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε ΙΧ. Είναι ένας κλάδος που μπορεί και πρέπει να είναι σύγχρονος, «καθαρός», ασφαλής και τεχνολογικά προηγμένος.





