Υβριδικό και εκρηκτικό το νέο Audi RS 5

Το νέο RS 5 περνά σε μια νέα εποχή: για πρώτη φορά γίνεται plug-in hybrid, αποδίδει 639 ίππους και υπόσχεται πάνω από 80 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης στην πόλη, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις.