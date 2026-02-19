Υβριδικό και εκρηκτικό το νέο Audi RS 5
Υβριδικό και εκρηκτικό το νέο Audi RS 5

Το νέο RS 5 περνά σε μια νέα εποχή: για πρώτη φορά γίνεται plug-in hybrid, αποδίδει 639 ίππους και υπόσχεται πάνω από 80 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης στην πόλη, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις.

Η Audi Sport παρουσιάζει το ισχυρότερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο RS 5 που έχει κατασκευάσει ποτέ

