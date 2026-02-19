Το νέο Volkswagen T-Roc στην Ελλάδα (video) - Δείτε τις τιμές
NEWSAUTO.GR

Το νέο Volkswagen T-Roc στην Ελλάδα (video) - Δείτε τις τιμές

Η δεύτερη γενιά του best seller compact SUV στην Ευρώπη εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την κατηγορία και τη Volkswagen.

Το νέο Volkswagen T-Roc στην Ελλάδα (video) - Δείτε τις τιμές
UPD:
Tο νέο T‑Roc δεν εξελίχθηκε απλά, αναβαθμίστηκε συνολικά. Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο ήπια υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα πιο εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας της Volkswagen λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο, μετατρέποντας το νέο SUV από ένα μέσο μετακίνησης σε ένα ολοκληρωμένο μηχανολογικό και τεχνολογικό προϊόν με ουσία και διάρκεια στον χρόνο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης