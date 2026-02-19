Το νέο Volkswagen T-Roc στην Ελλάδα (video) - Δείτε τις τιμές

Tο νέο T‑Roc δεν εξελίχθηκε απλά, αναβαθμίστηκε συνολικά. Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο ήπια υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα πιο εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας της Volkswagen λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο, μετατρέποντας το νέο SUV από ένα μέσο μετακίνησης σε ένα ολοκληρωμένο μηχανολογικό και τεχνολογικό προϊόν με ουσία και διάρκεια στον χρόνο.