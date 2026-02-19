Τελειώνει το diesel από τα πρατήρια;

H δημοσιοποίηση μιας μελέτης της News AutoMotive, μιας οργάνωσης υπέρ της ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με την οποία τα πρατήρια καυσίμων στο Λονδίνο ενδέχεται να σταματήσουν την πώληση diesel έως το 2030 έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.