Προστέθηκε στην ιδιοκτησία τους αυτοκίνητο χωρίς να το ξέρουν

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας προχώρησαν στη σύλληψη μιας γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστών μεταβιβάσεων αυτοκινήτων, εκμεταλλευόμενη κενά σε υπηρεσίες και ευπιστία από ιδιοκτήτες. Η δράση της, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περιελάμβανε την προσέλευση σε Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου με υποτιθέμενες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις κατάφερνε να διεκπεραιώνει μεταβιβάσεις ΙΧ στο όνομα άλλων ανθρώπων, συχνά μάλιστα εν αγνοία τους.

Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να ολοκληρώσει περισσότερες από 100 μεταβιβάσεις, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά και εξαπατώντας τόσο τους υπαλλήλους που χειρίζονταν τις υποθέσεις όσο και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των οχημάτων που έβλεπαν τα αυτοκίνητά τους να αλλάζουν χέρια χωρίς να το έχουν ζητήσει ή να το γνωρίζουν