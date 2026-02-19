Προβληματισμός για το ενδεχόμενο βίαιης απόσυρσης παλαιών οχημάτων

Διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και αναλυτές στην αυτοκινητοβιομηχανία μεταφέρουν μια αυξανόμενη ανησυχία για τις πρωτοβουλίες που σχεδιάζουν κυβερνήσεις και θεσμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποχρεωτική απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Είναι ένα θέμα που έχει ήδη αρχίσει να συζητείται εντόνως στις Βρυξέλλες ενόψει νέων κανονισμών για την ποιότητα του αέρα και τη μείωση των ρύπων. Στο κέντρο αυτού του κύματος αλλαγών βρίσκεται η προσπάθεια των ευρωπαϊκών θεσμών να περιορίσουν τη ρύπανση από τα πιο γερασμένα αυτοκίνητα, με προτάσεις που προβλέπουν σταδιακή απόσυρση οχημάτων χαμηλών προδιαγραφών εκπομπών και την ανανέωση του στόλου σε ολόκληρη την Ε.Ε., αλλά και νέα εργαλεία για τη διαγραφή από τα μητρώα αυτοκινήτων που παραμένουν ακινητοποιημένα για χρόνια ή έχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς το δημόσιο...





