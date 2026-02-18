Αποκλεισμός Τραμπ στην Κούβα: Πόσο πάει η βενζίνη στη μαύρη αγορά; (+video)

Η Κούβα βιώνει μία από τις πιο σοβαρές ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών, λόγω και του νέου εμπάργκο της κυβέρνησης Τραμπ, με τις ελλείψεις καυσίμων να επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των οδηγών.