Αποκλεισμός Τραμπ στην Κούβα: Πόσο πάει η βενζίνη στη μαύρη αγορά; (+video)
Αποκλεισμός Τραμπ στην Κούβα: Πόσο πάει η βενζίνη στη μαύρη αγορά; (+video)
Η έλλειψη καυσίμων έχει εκτοξεύσει τις τιμές στη μαύρη αγορά σε δυσθεώρητα επίπεδα, σε μια χώρα όπου ο μέσος κρατικός μισθός είναι εξαιρετικά χαμηλός.
UPD:
Η Κούβα βιώνει μία από τις πιο σοβαρές ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών, λόγω και του νέου εμπάργκο της κυβέρνησης Τραμπ, με τις ελλείψεις καυσίμων να επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των οδηγών.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα