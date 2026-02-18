Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά από την μεγάλη Geely
NEWSAUTO.GR

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά από την μεγάλη Geely

Η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει τη δυναμική επέκταση του δικτύου της, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για ισχυρή και μακροπρόθεσμη παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά από την μεγάλη Geely
UPD:
Με ξεκάθαρο όραμα και στρατηγικό σχεδιασμό, φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο της κινητικότητας, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν τις πιο απαιτητικές σύγχρονες ανάγκες για άνεση, ασφάλεια και προηγμένη τεχνολογία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης