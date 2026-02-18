Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά από την μεγάλη Geely
Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά από την μεγάλη Geely
Η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει τη δυναμική επέκταση του δικτύου της, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για ισχυρή και μακροπρόθεσμη παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.
UPD:
Με ξεκάθαρο όραμα και στρατηγικό σχεδιασμό, φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο της κινητικότητας, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν τις πιο απαιτητικές σύγχρονες ανάγκες για άνεση, ασφάλεια και προηγμένη τεχνολογία.
