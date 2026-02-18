Οδήγηση χωρίς χέρια: Είναι ασφαλής για τους δρόμους;

Η υπόσχεση της αυτόνομης οδήγησης ακούγεται και είναι δελεαστική: λιγότερη κόπωση, μεγαλύτερη άνεση στα ταξίδια και μια «γεύση» από το μέλλον της αυτόνομης μετακίνησης.