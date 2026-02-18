Όχι άλλη γκρίνια για την Αττική Οδό
Όχι άλλη γκρίνια για την Αττική Οδό
Τον Έλληνα δεν τον πιάνεις πουθενά. Πληρώνει την Αττική Οδό γκρινιάζει. Δεν έχει την Αττική Οδό, πάλι φωνάζει. Μήπως να το κοιτάξουμε γιατρέ μου;

Ημιπιτσιρικάδες. Όταν είχα ακούσει για πρώτη φορά αυτή τον ευφάνταστο νεολογισμό από τα χείλη ντόπιου πολιτικού ανδρός, μου είχε φανεί τόσο παράδοξη αλλά και μαζί τόσο εύστοχη.
