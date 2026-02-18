Οδηγός ασθενοφόρου μεθυσμένος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 41χρονος οδηγός, υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας παροχής ασθενοφόρων υπηρεσιών, σταμάτησε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας για τυπικό έλεγχο. Από την αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, με τις μετρήσεις του εκπνεόμενου αέρα να δείχνουν τιμές που ξεπερνούσαν το νόμιμο όριο.

Μετά τον έλεγχο, του πέρασαν χειροπέδες και σχηματίστηκε δικογραφία, και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς το όχημα που οδηγούσε δεν ήταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ιδιωτικό μέσο, ωστόσο χρησιμοποιείται για μεταφορές ασθενών και κρίσιμες ανάγκες μετακίνησης...





