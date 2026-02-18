ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το μπίφ Ντένης – FMS, η έπαρση και η στρατηγική διείσδυση

Τα δεδομένα άλλαξαν. Και άλλαξαν γρήγορα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Οι συζητήσεις με εισαγωγείς από μεγάλες αγορές επιβεβαιώνουν αυτό που πολλοί ψιθυρίζουν και λίγοι λένε ανοιχτά: το μοντέλο συνεργασίας που γνωρίζαμε δεν ισχύει πια.