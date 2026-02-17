Κόρη πασίγνωστου παρουσιαστή διέλυσε μονοθέσιο (video)

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

NEWSAUTO.GR

Η υπόθεση του ατυχήματος που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο ενός αγωνιστικού γεγονότος της Formula E στη Σαουδική Αραβία έχει τραβήξει τα βλέμματα, καθώς πρωταγωνίστρια ήταν η 25χρονη κόρη πασίγνωστου παρουσιαστή.

Ο λόγος για την Ιζζυ Χάμοντ, η κόρη του γνωστού παρουσιαστή Ρίτσαρντ Χάμοντ, μετά από ένα εντυπωσιακό ατύχημα στο πλαίσιο ενός αγωνιστικού δρώμενου της Formula E στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας όπου συμμετείχε στο Evo Sessions, μια εκδήλωση που φέρνει influencers και προσωπικότητες του χώρου πίσω από το τιμόνι ηλεκτρικών μονοθεσίων.

Καθώς ολοκλήρωνε μια προσπάθεια γύρου στην πίστα, η Ιζζυ έχασε τον έλεγχο στην στροφή 13 λόγω υποστροφής και υπερβολικής ταχύτητας, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να χτυπήσει μετωπικά σε τσιμεντένιο τοιχίο και να καταστραφεί, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια διάσπαρτα στη γραμμή του αγώνα αλλάζοντας δραματικά την εικόνα ενός γεγονότος που αρχικά είχε σχεδιαστεί για προβολή και ψυχαγωγία


