Dongfeng BOX: Ο εκδημοκρατισμός της αστικής ηλεκτροκίνησης
Dongfeng BOX: Ο εκδημοκρατισμός της αστικής ηλεκτροκίνησης
Το απόλυτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης της Dongfeng, Box, με 18.000 ευρώ σε προσκαλεί να περάσεις στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.
Υπήρξε μια εποχή που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης έμοιαζαν περισσότερο με υπόσχεση για το μέλλον παρά με ρεαλιστική επιλογή για το παρόν.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα