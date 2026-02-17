Αυτό είναι το αυτοκίνητο που κλέβουν περισσότερο στην Ελλάδα

Η εικόνα που βλέπουμε όλο και συχνότερα στους δρόμους – σπασμένοι καθρέφτες, παραβιασμένες πόρτες, εξαφανισμένα ολόκληρα οχήματα – αποτυπώνει μια πραγματικότητα που ανησυχεί ιδιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες δεν περιορίζονται μόνο στην κλοπή ολόκληρου του οχήματος, αλλά αφαιρούν εξαρτήματα, μονάδες πολυμέσων, καθρέφτες ή ακόμα και αερόσακους, τα οποία διοχετεύονται στη «μαύρη» αγορά ανταλλακτικών.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των διωκτικών αρχών, στην Ελλάδα δηλώνονται ετησίως έως 10.000 κλοπές και απόπειρες κλοπής οχημάτων, με την Αττική να συγκεντρώνει πάνω από το 50% των περιστατικών. Μόνο το τελευταίο έτος, οι καταγεγραμμένες υποθέσεις παρουσιάζουν αύξηση που αγγίζει το 12% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρά τις επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και τις συλλήψεις μελών οργανωμένων συμμοριών...





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



