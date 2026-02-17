Οδηγείτε ηλεκτρικό; Τον φορτιστή και την εγκατάσταση, τα αναλαμβάνουμε εμείς!

H Globalsat, αξιοποιώντας την μακροχρόνια τεχνογνωσία της στις εφαρμογές ηλεκτρικής ενέργειας και την εμπειρία της στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας, παρουσιάζει τη νέα ολοκληρωμένη λύση φόρτισης και εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων σχεδιασμένη για ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις που αναζητούν άνεση, αξιοπιστία και ασφάλεια, χωρίς πρόσθετες διαδικασίες.