Τα νέα της πιάτσας, 515…

Φίλες και φίλοι καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα και η εβδομάδα ξεκινά με… ταλαιπωρία για χιλιάδες συμπατριώτες μας που προσπαθούν να μετακινηθούν στην Αττική. Η κίνηση χτυπάει κόκκινο καθημερινά και σα να μη φτάνει μόνο αυτό, το κλείσιμο της Αττικής Οδού (έως 22/2 στις 06:00 π.μ.) σε συγκεκριμένο σημείο έχει φέρει το λεκανοπέδιο στα όριά του.