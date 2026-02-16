Τα νέα της πιάτσας, 515…
NEWSAUTO.GR

Τα νέα της πιάτσας, 515…

Κίνηση, ταλαιπωρία και χωρίς φως στο βάθος του τούνελ. Αυτή είναι η εικόνα όλων όσων μετακινούνται με αυτοκίνητο στην Αττική…

Τα νέα της πιάτσας, 515…

Φίλες και φίλοι καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα και η εβδομάδα ξεκινά με… ταλαιπωρία για χιλιάδες συμπατριώτες μας που προσπαθούν να μετακινηθούν στην Αττική. Η κίνηση χτυπάει κόκκινο καθημερινά και σα να μη φτάνει μόνο αυτό, το κλείσιμο της Αττικής Οδού (έως 22/2 στις 06:00 π.μ.) σε συγκεκριμένο σημείο έχει φέρει το λεκανοπέδιο στα όριά του.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης