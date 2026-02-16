Τα νέα της πιάτσας, 515…
Κίνηση, ταλαιπωρία και χωρίς φως στο βάθος του τούνελ. Αυτή είναι η εικόνα όλων όσων μετακινούνται με αυτοκίνητο στην Αττική…
Φίλες και φίλοι καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα και η εβδομάδα ξεκινά με… ταλαιπωρία για χιλιάδες συμπατριώτες μας που προσπαθούν να μετακινηθούν στην Αττική. Η κίνηση χτυπάει κόκκινο καθημερινά και σα να μη φτάνει μόνο αυτό, το κλείσιμο της Αττικής Οδού (έως 22/2 στις 06:00 π.μ.) σε συγκεκριμένο σημείο έχει φέρει το λεκανοπέδιο στα όριά του.
