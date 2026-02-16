Έρχεται η ζώνη ασφαλείας που σε... ζεσταίνει
Η γερμανική εταιρεία φέρνει με τη νέα S-Class μια καινοτομία που συνδυάζει ασφάλεια και άνεση: τη θερμαινόμενη ζώνη ασφαλείας.
Η Mercedes επιλέγει να προσθέσει στην κορυφαία της λιμουζίνα τη λεγόμενη «SicherHEIZgurt», μια ζώνη ασφαλείας με ενσωματωμένες λεπτές θερμαντικές ίνες που μπορούν να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου.
