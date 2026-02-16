Με 20 ευρώ σου περνάνε το αλκοτέστ
Στη νυχτερινή Αθήνα, την ώρα που οι δρόμοι γεμίζουν μετά τα μπαρ και τα κλαμπ, έχει προκύψει ένα φαινόμενο που προκαλεί...

Η εντατικοποίηση των αλκοτέστ από την Τροχαία έχει κάνει καθημερινότητα τα μπλόκα σε κεντρικούς δρόμους, με χιλιάδες ελέγχους να διενεργούνται κάθε εβδομάδα και εκατοντάδες παραβάσεις να βεβαιώνονται, ενώ οι συλλήψεις οδηγών που εντοπίζονται με δείγμα άνω του νόμιμου ορίου είναι πλέον συχνές.

Ακριβώς σε αυτό το περιβάλλον, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν και εξετάζονται από αξιωματικούς της τροχαίας, έχει αναπτυχθεί ένα άτυπο δίκτυο ανθρώπων που ενημερώνουν οδηγούς για τα σημεία όπου θα υπάρχουν επικείμενοι έλεγχοι αλκοτέστ. Οι λεγόμενοι «τσιλιαδόροι», λίγα μέτρα πριν από τα μπλόκα εμφανίζονται αυτοί οι «ενδιάμεσοι», οι οποίοι με ένα χρηματικό ποσό περίπου 20 ευρώ αναλαμβάνουν να οδηγήσουν το όχημα του οδηγού που έχει πιει, ώστε αυτός να περάσει νηφάλιος από τον έλεγχο και στη συνέχεια να του επιστρέψουν το αυτοκίνητο λίγο παρακάτω. Η πρακτική αυτή, πέρα από παράνομη, δημιουργεί κενά στην προσπάθεια των αρχών να μειώσουν τα τροχαία ατυχήματα λόγω αλκοόλ..


