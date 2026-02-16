Mazda2 Hybrid: Ρομαντζάδα στην πόλη

Η Mazda γνωρίζει όσο ελάχιστες εταιρείες στον κόσμο πόσο να φτιάχνει μία κόκκινη απόχρωση. Σήμερα, το «μαγικό» της άγγιγμα αποτυπώνεται και στην αστική μετακίνηση μέσω του πολύ οικονομικού Mazda2 Hybrid.

