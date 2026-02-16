Στην Ελλάδα το νέο Volkswagen T-Roc - Τιμές και εκδόσεις

Η δεύτερη γενιά του best seller compact SUV στην Ευρώπη εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την κατηγορία και τη Volkswagen.