ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Απίστευτο video: Αστυνομικός σκηνοθετεί τον τραυματισμό του για αποζημίωση
NEWSAUTO.GR

Απίστευτο video: Αστυνομικός σκηνοθετεί τον τραυματισμό του για αποζημίωση

Ένα βίντεο έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας συζητήσεις για τη συμπεριφορά των αστυνομικών στην καθημερινότητα και τον ρόλο που παίζουν οι κάμερες στους δρόμους.

Απίστευτο video: Αστυνομικός σκηνοθετεί τον τραυματισμό του για αποζημίωση

Στο επίμαχο υλικό που καταγράφηκε από την κάμερ οχήματος στην πόλη Gejiu της Κίνας, ένας τροχονόμος πλησιάζει ένα αυτοκίνητο και, ενώ αυτό προσπαθεί να απομακρυνθεί, πηδά πάνω στο καπό του με τρόπο που θυμίζει σκηνοθετημένη παράσυρση.

Η εικόνα του ανθρώπου πάνω στο καπό ενός οχήματος εν κινήσει αναπαρήγαγε την αρχική εντύπωση ότι επρόκειτο για ατύχημα, όμως είναι ξεκάθαρο ότι η πράξη ήταν εσκεμμένη. Μάλιστα υπάρχει και συνεργός (φαίνεται απέναντι) ο οποίος καταγράφει το συμβάν...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης