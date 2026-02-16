Απίστευτο video: Αστυνομικός σκηνοθετεί τον τραυματισμό του για αποζημίωση
Ένα βίντεο έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας συζητήσεις για τη συμπεριφορά των αστυνομικών στην καθημερινότητα και τον ρόλο που παίζουν οι κάμερες στους δρόμους.
Στο επίμαχο υλικό που καταγράφηκε από την κάμερ οχήματος στην πόλη Gejiu της Κίνας, ένας τροχονόμος πλησιάζει ένα αυτοκίνητο και, ενώ αυτό προσπαθεί να απομακρυνθεί, πηδά πάνω στο καπό του με τρόπο που θυμίζει σκηνοθετημένη παράσυρση.
Η εικόνα του ανθρώπου πάνω στο καπό ενός οχήματος εν κινήσει αναπαρήγαγε την αρχική εντύπωση ότι επρόκειτο για ατύχημα, όμως είναι ξεκάθαρο ότι η πράξη ήταν εσκεμμένη. Μάλιστα υπάρχει και συνεργός (φαίνεται απέναντι) ο οποίος καταγράφει το συμβάν...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
