Τι κάνει αυτό το αυτοκίνητο το πιο πολύτιμο στον κόσμο;
Η Ferrari 250 GTO συνεχίζει να σπάει ρεκόρ αξίας στον κόσμο των κλασικών αυτοκινήτων με τιμές που φτάνουν και ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ.
Κάπως έτσι, το θρυλικό ιταλικό αυτοκίνητο αποδεικνύει περίτρανα πως αποτελεί το «ιερό Δισκοπότηρο» τόσο για τρελαμένους προύχοντες συλλέκτες, όσο και για έξυπνους επενδυτές σε όλον τον πλανήτη που βλέπουν… μπροστά.
