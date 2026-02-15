H βλάβη των 600.000 ευρώ

Η Lamborghini Revuelto ξεκινά με τιμή πάνω από τα 600.000 ευρώ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το υψηλών επιδόσεων plug-in hybrid είναι απρόσβλητο από ανακλήσεις. Το αντίθετο μάλιστα, καθώς ένας μικρός αριθμός μοντέλων αντιμετωπίζει πρόβλημα με το σύστημα κάμερας οπισθοπορείας.