Ποιος έδωσε 293.000 ευρώ για μια Mercedes του 2005;

Όμως δεν πρόκειται για μια «απλή» CL της εποχής. Οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν επιβεβαιώνουν ότι το αυτοκίνητο ήταν η κορυφαία έκδοση CL 65 AMG της γενιάς C215, σε εξαιρετική κατάσταση και με ιδιαίτερα χαμηλά χιλιόμετρα.

Η συγκεκριμένη CL 65 AMG αποτέλεσε την απόλυτη έκφραση πολυτέλειας και δύναμης για τη Mercedes-Benz στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Κάτω από το καπό της βρισκόταν ο θρυλικός V12 biturbo των 6,0 λίτρων, με ισχύ που ξεπερνούσε τους 600 ίππους και ροπή που άγγιζε τα 1.000 Nm. Την εποχή της, οι επιδόσεις της την έφερναν αντιμέτωπη με supercars, παρότι διατηρούσε τον χαρακτήρα ενός πολυτελούς grand tourer..

