Απίστευτο… αγιοβαλεντίνικο ντου της Αστυνομίας

Από αργά το βράδυ του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η Αττική μετατράπηκε σε ένα τεράστιο δίκτυο ελέγχων, με μπλόκα σε κεντρικές λεωφόρους, παραλιακές διαδρομές και κομβικά σημεία εξόδου από νυχτερινά κέντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες αλκοτέστ σε χιλιάδες οδηγούς, μέσα σε λίγες ώρες, με τα συνεργεία της Τροχαίας να κινούνται ταυτόχρονα σε Κηφισίας, Παραλιακή, Βασιλίσσης Σοφίας, Θηβών, Λεωφόρο Αθηνών, Βαρυμπόμπη, Παλαιό Φάληρο, Ανθούπολη και σε δεκάδες ακόμη σημεία.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας Αττικής δεν ήταν τυχαίοι. Στήθηκαν στρατηγικά, συχνά λίγα μέτρα μακριά από δημοφιλή νυχτερινά κέντρα και χώρους διασκέδασης που κατέγραφαν πληρότητα...







