Ερχεται κύμα αφρικανικής σκόνης: Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και τι να κάνουν

Σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται αυξημένη μεταφορά σκόνης κυρίως στην ανατολική Ελλάδα και ιδιαίτερα σε νότιες και κεντρικές περιοχές, με την Αττική, τις Κυκλάδες, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη να είναι μέσα στις ζώνες που επηρεάζονται. Στην Αθήνα, η πρόγνωση σκόνης εμφανίζει «υψηλή συγκέντρωση» για πολλές ώρες της Κυριακής 15/2, ενώ από τη Δευτέρα 16/2 η εικόνα υποχωρεί σημαντικά.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων είναι το στεγνό σκούπισμα. Ένα πανί πάνω στη σκόνη λειτουργεί σαν γυαλόχαρτο. Αν θες να φύγει γρήγορα, θέλει πρώτα άφθονο νερό για να «σηκωθούν» τα σωματίδια και μετά ήπιο πλύσιμο. Το ίδιο ισχύει και για τα τζάμια. Μην τραβάς τους υαλοκαθαριστήρες σε στεγνό παρμπρίζ με σκόνη. Βάλε πρώτα αρκετό νερό από το δοχείο πλύσης. Αν τα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων τρίζουν ή αφήνουν γραμμές, καθάρισέ τα απαλά με υγρό πανί και έλεγξε μήπως θέλουν αλλαγή.

