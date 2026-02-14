Ιδού τα ηλεκτρικά που έχουν «τσακωθεί» με τους φορτιστές - Ποιο είναι πρώτο;
Ιδού τα ηλεκτρικά που έχουν «τσακωθεί» με τους φορτιστές - Ποιο είναι πρώτο;
Η εξέλιξη της τεχνολογίας βοηθά την ηλεκτροκίνηση να φτάσει στο στάδιο της ωρίμανσης.
UPD:
Και αυτό αποτυπώνεται στα σύγχρονα ηλεκτρικά, μερικά εκ των οποίων έχουν (θεωρητικά) αυτονομίες βενζινοκίνητου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα