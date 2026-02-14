Μια Ferrari φτιαγμένη για Κορεάτες - Ποιο είναι το μυστικό της;
Μια Ferrari φτιαγμένη για Κορεάτες - Ποιο είναι το μυστικό της;
Η Ferrari παρουσίασε μια μοναδική έκδοση της νέας 12Cilindri, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη Νότια Κορέα, μέσα από το πρόγραμμα Tailor Made. Τι πρέπει να ξέρετε…
UPD:
Μεταξύ άλλων, το φημισμένο θρυλικό μοντέλο συνδυάζει παραδοσιακή τέχνη, σύγχρονο πολιτισμό και την απόλυτη έκφραση του ατμοσφαιρικού V12 σε ένα συλλεκτικό δημιούργημα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα