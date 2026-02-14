Επιτρέπονται τα τρακτέρ στην πόλη;

Οι δρόμοι της Αθήνας δεν μετατρέπονται σε «ζώνη εξαίρεσης» του νόμου. Και όταν βαρέα αγροτικά μηχανήματα εισέρχονται στο κέντρο χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, τότε μιλάμε για παραβίαση συγκεκριμένων άρθρων του ΚΟΚ. Το άρθρο 92 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι ξεκάθαρο. Κανένα όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάταξη αφορά και τα αγροτικά μηχανήματα. Η κύρωση δεν είναι συμβολική.



Αν εφαρμοζόταν ο νόμος...

Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Εάν λοιπόν τρακτέρ κινούνται σε δημόσιους δρόμους χωρίς νόμιμη άδεια κυκλοφορίας, η παράβαση είναι ευθεία και διαπιστώσιμη.

Το άρθρο 94 είναι ακόμη πιο σαφές. Όχημα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί και δεν υπάρχει «εξαίρεση διαδήλωσης». Δεν υπάρχει «αγροτική ανοχή». Αν ένα τρακτέρ κυκλοφορεί χωρίς πινακίδες μέσα στο κέντρο της Αθήνας, η πράξη συνιστά παράβαση του ΚΟΚ και επισύρει διοικητικές και ενδεχομένως ποινικές συνέπειες.

