Δοκιμάζουμε την ικανή σε όλα τα τερέν Triumph Scrambler 400 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Ήταν Χριστούγεννα του 2024 όταν η Triumph προσκάλεσε όλο το κοινό της Αθήνας να δει από κοντά τις ολοκαίνουριες μοτοσικλέτες Speed 400 και Scrambler 400 X. Ο «θόρυβος» γύρω από τα νέα μοντέλα ήταν τεράστιο το προηγούμενο διάστημα και οι Βρετανοί (μαζί φυσικά και οι Έλληνες) είχαν μεγάλες προσδοκίες.