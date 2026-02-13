Ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό έργο της Αττικής
Η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο Ελληνικό εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, με στόχο να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις για οδηγούς και κατοίκους.
Η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα που συνοδεύουν την ανάπλαση του Ελληνικού, καθώς αναδιαμορφώνει έναν βασικό αστικό άξονα με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή.
