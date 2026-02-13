5 λάθη που κάνουν οι νέοι στην αγορά μεταχειρισμένου

Για έναν νέο οδηγό το 2026, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου παραμένει μία από τις πιο έξυπνες και ρεαλιστικές επιλογές. Το χαμηλότερο κόστος απόκτησης, η μείωση του άγχους μην το χαλάσεις ή το γρατζουνίσεις και η μικρότερη απώλεια αξίας σε σχέση με ένα καινούργιο μοντέλο, καθιστούν τα μεταχειρισμένα ιδανικά για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα πίσω από το τιμόνι.