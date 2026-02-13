Βενζίνη στην μισή τιμή

Η E85, η βενζίνη με την οποία μπορείς να γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου στη μισή τιμή σε σχέση με την συμβατική αμόλυβδη που γνωρίζουμε και πληρώνουμε παντού πάνω από 1,70-1,80 €/λίτρο. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Σουηδία, η τιμή της E85 κυμαίνεται στα 0,65 - 0,75 €/λίτρο, δηλαδή σχεδόν στην μισή τιμή από το παραδοσιακό καύσιμο, με κάποιες μετρήσεις να φέρνουν ακόμη και κάτω από 0,70 €/λίτρο στις αντλίες.

Αυτή η διαφορά κόστους προκύπτει από το γεγονός ότι η E85 αποτελείται κατά περίπου 85 % από αιθανόλη και μόνο στο υπόλοιπο 15 % από κανονική βενζίνη, κάτι που της δίνει πολύ πιο χαμηλή φορολογική επιβάρυνση και κατ’ επέκταση πολύ χαμηλότερη τιμή πώλησης. Η αιθανόλη που περιέχει η E85 προέρχεται από γεωργικά προϊόντα, όπως καλαμπόκι ή ζαχαροκάλαμο, και λειτουργεί ως βιοκαύσιμο με περιβαλλοντικό αποτύπωμα μικρότερο από εκείνο της κλασικής βενζίνης, αφού μειώνει σημαντικά τις εκπομπές ρύπων. Παράλληλα, το μείγμα αυτό έχει υψηλότερο αριθμό οκτανίων από την απλή βενζίνη, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει πιο αποδοτική καύση και δυνατότητα εκμετάλλευσης υψηλότερων συμπιέσεων για καλύτερη απόδοση.