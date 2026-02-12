Πως οι κρυφές χειρολαβές γίνονται παγίδες θανάτου;
Οι δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν μετά από ένα τροχαίο ατύχημα με πυρκαγιά αποτυπώνουν τον κίνδυνο που κρύβουν οι αναδυόμενες χειρολαβές σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος ενεργοποίησής τους.
Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει περιστατικά με προβλήματα που προκύπτουν από δυσλειτουργίες των αναδυόμενων χειρολαβών, κάτι που έχει οδηγήσει σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο απαγόρευσης αυτής της τεχνολογίας.
