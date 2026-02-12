Πούλησε την Bugatti για τα μάτια μιας... Toyota Corolla

Η Bugatti Chiron είναι για πολλούς το απόλυτο σύμβολο της αυτοκίνησης. Κινητήρας W16 με 4 τούρμπο, περιορισμένη παραγωγή, τελική ταχύτητα πάνω από 400 χλμ./ώρα και τιμή που ξεπερνάει τα 2,5 εκατ. ευρώ.