ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Οι αγγελίες της… τσίκνας, τα δεδομένα που αλλάζουν και το θράσος

Υπάρχει μια ένταση στην αγορά που δεν κρύβεται πια, τουλάχιστον το καταλαβαίνουν αυτοί που γυρίζουν και μυρίζουν. Η σχέση εισαγωγέων και δικτύου δεν περνά την καλύτερη φάση της.