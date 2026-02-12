Αποστολή newsauto στην Γαλλία: Οδηγούμε πρώτοι τα Dacia με υγραέριο

Με εκτεταμένες τεχνολογικές αναβαθμίσεις, νέα υβριδικά LPG σύνολα, ανανεωμένο design και πιο έξυπνες λύσεις καθημερινής χρήσης, η Dacia επανακαθορίσει τη θέση της στην αγορά. Στο προσκήνιο βρίσκονται οι νέες εκδόσεις των Duster και Bigster.