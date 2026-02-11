Επιστροφή στις εκθέσεις αυτοκινήτου

Η πρόσφατη έκθεση αυτοκινήτου στις Βρυξέλες προσέλκυσε πολύ περισσότερους επισκέπτες απ΄ότι το 2025 δείχνοντας πως ο κόσμος θέλει και πάλι… κανονικές και όχι ψηφιακές εκθέσεις!